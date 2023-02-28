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Сегодня, 12:28

В Башкирии внедряется Региональный социальный стандарт

Башкирия вошла в число 35 регионов-пилотов по внедрению данного стандарта.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии внедряется Региональный социальный стандарт. Он направлен на повышение уровня удовлетворенности жителей Башкортостана качеством услуг в социальной сфере. В регионе уже действует служба социальных координаторов, оказывающих помощь жителям в режиме одного окна. 

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова приняла участие в работе установочного совещания в формате видео-конференц-связи по вопросу начала внедрения Регионального социального стандарта. Совещание прошло под председательством генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланы Чупшевой. 

- Региональный социальный стандарт – комплекс управленческих решений, направленных на повышение уровня удовлетворенности жителей Башкортостана качеством услуг в социальной сфере. Наша республика вошла в число 35 регионов-пилотов по внедрению данного стандарта. На сегодняшний день у нас в регионе уже внедрена служба социальных координаторов, оказывающих помощь жителям в режиме одного окна. Также действует институт региональных сервисных уполномоченных, - сообщила Лира Игтисамова.

В ходе совещания собравшиеся обсудили вопросы роли Регионального социального стандарта и его инструментов в повышении уровня качества жизни граждан субъектов Российской Федерации, роли федеральных экспертов при внедрении новшества и хода работ в регионах по внедрению соцстандарта.

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