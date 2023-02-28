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Вчера, 21:22

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали водителя с 127 неоплаченными штрафами

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали водителя с 127 неоплаченными штрафами. Автоинспекторы остановили автомобиль «Мерседес» для проверки документов на дороге Дюртюли - Нефтекамск в Дюртюлинском районе. Федеральная база госавтоинспекции показала у владельца автомобиля 127 неоплаченных штрафов на сумму порядка 90 тысяч рублей. Водитель признался, что автомобиль взял у родственников, которые не проинформировали о своих задолженностях.

«В настоящее время автомобиль помещён на штрафстоянку, материалы переданы в службу судебных приставов для принудительного исполнения», — рассказала в своем телеграм-канале глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Главный госавтоинспектор напомнил, что за неуплату штрафа в 60-дневный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде двукратного увеличения суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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