В Башкирии объявлен конкурс на соискание государственных премий в области науки и техники

В Башкирии объявлен конкурс на соискание государственных премий Республики Башкортостан в области науки и техники. Напомним, в республике ежегодно присуждаются премии за результаты научных исследований и (или) разработок, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Главы РБ, премии присуждаются по трем номинациям (естественные науки; технические науки; гуманитарные и общественные науки) в размере 1 миллиона рублей по каждой номинации.

Соискателями премий являются граждане Российской Федерации, работающие в научных организациях, образовательных организациях высшего образования, в том числе филиалах, и в иных организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан, имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в инженерно-конструкторских, инновационных подразделениях предприятий реального сектора экономики не менее 5 лет и ведущие активную научно-исследовательскую работу, чьи научные исследования и (или) разработки соответствуют критериям, указанным в пунктах 1, 2 и 3 положения о государственных премиях Республики Башкортостан в области науки и техники, утвержденного указом.

Объявление о проведении конкурса на соискание премии размещено на официальном сайте Главы Башкортостана в разделе «Комиссия при Главе РБ по государственным премиям РБ в области науки и техники».

Заявки подаются в администрацию Главы РБ с 1 марта по 2 мая 2023 года включительно до 18.00 по местному времени (дата окончания подачи заявок, установленная пунктом 7 положения о государственных премиях Республики Башкортостан в области науки и техники, перенесена в связи тем, что выпадает на нерабочий день).

Адрес: 450101, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 46, Дом Республики, окно приема корреспонденции секретариата Главы РБ (режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).

Электронная копия заявки и прилагаемых документов направляется на адрес электронной почты: [email protected]