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Сегодня, 09:00

В «Башинформе» состоится презентация сайта, посвященного Рами Гарипову

Партнерский материал

В конференц-зале информационного агентства «Башинформ» состоится презентация сайта, посвященного наследию Рами Гарипова.

Сайт, приуроченный к 90-летию народного поэта, создан Региональной общественной организацией «Общество краеведов Республики Башкортостан» на грант Главы Республики Башкортостан. Партнеры проекта - Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, Национальная библиотека им. Заки Валиди. При работе над сайтом непосредственное участие принимали дети поэта – Гульнара и Азамат Гариповы.

Время проведения3 марта 2023 года, 15.00

Место проведенияг. Уфа, ул. Кирова, 45, информационное агентство «Башинформ», конференц–зал.

Спикеры презентации:

  • Гульназ Юсупова, директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка
  • Роман Низамутдинов, генеральный директор Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
  • Лейсан Юмагужина, руководитель Региональной общественной организации «Общество краеведов Республики Башкортостан»
  • Азамат Гарипов, сын поэта
  • Гульнара Гарипова, дочь поэта
  • Альфир Ильбахтин, разработчик сайта, руководитель ООО «ЭНЭФСИ»
  • Гульсасяк Саламатова, редактор сайта, кандидат филологических наук, доцент УГИИ им. Загира Исмагилова, лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева  
  • Ильнур Салихов, директор БРГИ №1 имени Р. Гарипова

Аккредитация для СМИ: +7 962 543-81-81, Гузалия.

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