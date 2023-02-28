В «Башинформе» состоится презентация сайта, посвященного Рами Гарипову

В конференц-зале информационного агентства «Башинформ» состоится презентация сайта, посвященного наследию Рами Гарипова.

Сайт, приуроченный к 90-летию народного поэта, создан Региональной общественной организацией «Общество краеведов Республики Башкортостан» на грант Главы Республики Башкортостан. Партнеры проекта - Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, Национальная библиотека им. Заки Валиди. При работе над сайтом непосредственное участие принимали дети поэта – Гульнара и Азамат Гариповы.

Время проведения: 3 марта 2023 года, 15.00

Место проведения: г. Уфа, ул. Кирова, 45, информационное агентство «Башинформ», конференц–зал.

Спикеры презентации:

Гульназ Юсупова, директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка

Роман Низамутдинов, генеральный директор Фонда грантов Главы Республики Башкортостан

Лейсан Юмагужина, руководитель Региональной общественной организации «Общество краеведов Республики Башкортостан»

Азамат Гарипов, сын поэта

Гульнара Гарипова, дочь поэта

Альфир Ильбахтин, разработчик сайта, руководитель ООО «ЭНЭФСИ»

Гульсасяк Саламатова, редактор сайта, кандидат филологических наук, доцент УГИИ им. Загира Исмагилова, лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева

Ильнур Салихов, директор БРГИ №1 имени Р. Гарипова

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