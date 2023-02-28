В «Башинформе» состоится презентация сайта, посвященного Рами Гарипову

В конференц-зале информационного агентства «Башинформ» состоится презентация сайта, посвященного наследию Рами Гарипова.
Сайт, приуроченный к 90-летию народного поэта, создан Региональной общественной организацией «Общество краеведов Республики Башкортостан» на грант Главы Республики Башкортостан. Партнеры проекта - Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, Национальная библиотека им. Заки Валиди. При работе над сайтом непосредственное участие принимали дети поэта – Гульнара и Азамат Гариповы.
Время проведения: 3 марта 2023 года, 15.00
Место проведения: г. Уфа, ул. Кирова, 45, информационное агентство «Башинформ», конференц–зал.
Спикеры презентации:
Аккредитация для СМИ: +7 962 543-81-81, Гузалия.