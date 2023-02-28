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Вчера, 15:27

Уфимец за шесть часов слепил 36 снеговиков

личный архив Руслана Каримова
Фото:личный архив Руслана Каримова

Житель Уфы Руслан Каримов в честь Дня снеговика, который отмечается в России 28 февраля, и последнего дня зимы устроил необычный флешмоб. Во дворе своего дома на Революционной, 167 он слепил 36 снеговиков.

Как рассказал агентству «Башинформ» сам Руслан, на это у него ушло порядка шести часов. Сначала получилось сделать 22 фигуры, после короткой передышки он вновь вышел на улицу и слепил еще 14. По словам молодого человека, недавно он задумался, что за всю зиму ему не удалось собрать ни одну снежную фигуру. И решил исправить ситуацию, тем более, что погодные условия позволяли.

«Я хотел слепить около 65, потому что это ровно половине рекорда, который поставили в этом году в Новосибирске. Там администрация организовывала мероприятие, где нужно было слепить снеговиков. И вот горожане слепили 130 снежных фигур, я хотел хотя бы половину», - признался Руслан.

Но дело оказалось трудозатратным, а молодому человеку нужно было идти на работу. Поэтому решил остановиться на 36 снеговиках.

Автор:Ляйсан Закирова
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