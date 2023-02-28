Ежегодный всероссийский конкурс среди активных общественных лидеров «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәһе» («Женщина — мать нации») 2 марта в конгресс-холле «Торатау» проводит церемонию награждения победительниц.

Проект, ставший визитной карточкой Башкортостана, направлен на развитие женских институтов гражданского общества и гражданских инициатив; гражданско-правовую поддержку населения; развитие социальных услуг для населения; содействие общественно значимой деятельности, развитие благотворительности и добровольчества; развитие активности граждан в области культурных и творческих инициатив; развитие инициативы и активности граждан в области духовно-нравственного и патриотического воспитания; содействие развитию семейных ценностей и традиций. Автор и руководитель проекта — председатель Региональной общественной организации развития статуса женщины и активизации ее роли в обществе «Общество башкирских женщин Республики Башкортостан», депутат Государственного Собрания - Курултая РБ, доктор филологических наук Гульнур Кульсарина.

- Благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве с общероссийской государственно-общественной организацией «Ассамблея народов РФ», которая в этом году стала соорганизатором мероприятия, подключились 24 региона страны, поступило более 500 заявок, - рассказали организаторы конкурса. - В этом году лейтмотивом финала будет патриотизм, поэтому на мероприятие приглашены матери Героев России, матери погибших, матери, чьи сыновья являются участниками специальной военной операции на Украине. Исходя из реалий, учреждены две новые номинации для матерей участников СВО и медицинским работникам, которые активно трудились в пандемию, оказывали помощь жителям Донбасса, а во время СВО помогают нашим военнослужащим в госпиталях.

Победительницы в 10 номинациях получат кубки и подарки от партнеров проекта. А самые достойные будут награждены высшей наградой — медалью Общества башкирских женщин Республики Башкортостан имени известной активистки башкирского женского движения Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации». На сегодняшний день в республике и в регионах Российской Федерации, странах СНГ более 200 женщин награждены этой медалью.

На торжественную церемонию награждения ожидается прибытие почетных гостей: директора Общероссийской государственно-общественной организации «Ассамблея народов России», Героя России — Александра Дарковича, первого заместителя председателя Общественной организации ветеранов России «Благомир», Героя России, уроженца Республики Башкортостан Рафика Ихсанова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Натальи Орловой.