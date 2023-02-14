Всероссийский конкурс среди активных общественных лидеров «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәһе» («Женщина — мать нации») выходит на финишную прямую. Ежегодный конкурс, ставший уже визитной карточкой Башкортостана, не имеет аналогов, его формат является уникальным. Во вторник в конференц-зале ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция мероприятия, где организаторы рассказали об особенностях нынешнего конкурса.
Финал и церемония награждения победительниц конкурса пройдет 2 марта в конгресс-холле «Торатау». В этом году финал конкурса будет проведен не в развлекательном ключе, а станет мероприятием патриотического характера. В каждой из 10 номинаций будут отмечены три лауреата, победительницы конкурса получат кубки победителей и призы от спонсоров. А самые достойные будут награждены высшей наградой — медалью Общества башкирских женщин Республики Башкортостан имени известной активистки башкирского женского движения Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации».
— Этот конкурс мы проводим уже в седьмой раз, второй год на всероссийском уровне. С каждым годом у нас растет число участниц и количество партнеров. В этом году поступило более 500 заявок, подключились 24 региона РФ. Благодаря новой общественной организации, которая занимается межнациональными вопросами, — Ассамблее народов РФ, мы смогли привлечь много участников, она стала нашим соорганизатором, - рассказывает председатель Общества башкирских женщин Республики Башкортостан, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Гульнур Кульсарина. - В этом году особенностью конкурса стала одна из самых актуальных сегодня тем. Раньше мы привлекали только женщин-общественниц, которые активно работали в рядах институтов гражданского общества, как женсоветы, старосты, депутаты местного уровня. В прошлом году главной была тема пандемии, а героями были женщины-волонтеры, которые активно помогали населению во время пандемии. Теперь одной из главных тем стала тема поддержки наших бойцов - участников СВО. Поэтому в этом году мы решили приглашать для участия матерей защитников Отечества, матерей участников СВО. Среди них есть и матери Героев России, матери погибших, матери, проводившие мужей и сыновей, которые подключились к общественной деятельности и начали помогать в тылу, собирали гуманитарную помощь Донбассу, добровольцам, мобилизованным. В этом году эта тема пройдет красной линией конкурса.
Напомним, созданный в ноябре прошлого года при Обществе башкирских женщин комитет жен и матерей военнослужащих совместно с активистами совета активно работает в плане помощи мобилизованным. Среди матерей — членов совета есть и матери погибших. Так, одним из членов комитета является мама татышлинского героя, легендарного Фаниса Хусаинова Фарида, она вступила в комитет в сентябре прошлого года.
- Матери и жены звонят нам, советуются, просят оказать помощь. У нас есть матери, у которых один сын погиб, другой служит, есть такие, у которых отец и муж на СВО. Они объединяются, помогают друг другу. Плетут сети, делают свечи, все районы к этому присоединились, - отметила руководитель комитета матерей и жен военнослужащих СВО при Обществе башкирских женщин РБ Резида Ильясова.
- Мы стараемся всегда быть рядом, оказывать социально-психологическую, моральную поддержку, выезжаем поддержать, проводить в последний путь. Только когда мы едины, мы сможем преодолеть все трудности, - дополнила Гульнур Кульсарина. - Наша Школа народных целителей начала оказывать безвозмездную поддержку и помощь в физическом и морально-психологическом плане, реабилитируют наших военнослужащих, которые приехали после госпиталей, на отдых. Также мы оказываем безвозмездную помощь родителям погибших. На основе комитета планируется создать комплексный социально-психологический центр. Этот вопрос уже обсудили в штабе Шаймуратова.
Также руководитель проекта сообщила, что учреждена новая номинация, посвященная медицинским работникам, которые активно трудились в пандемию, оказывали помощь жителям Донбасса, а во время СВО помогают нашим военнослужащим в госпиталях.
Основным партнером Общества башкирских женщин традиционно является региональное отделение партии «Единая Россия».
— Партия «Единая Россия» всегда является основным партнером Общества башкирских женщин, особенно при проведении данного проекта — конкурса «Женщина — мать нации». И в этом году мы не изменяем своим традициям. У нас есть своя номинация — «Женщина-лидер». По вызовам жизни мы эту номинацию тоже пересмотрели, будем обращать особое внимание на женщин, которые занимаются волонтёрством, показали себя в общественно-политической жизни, которые занимаются сбором гуманитарной помощи, организацией помощи семьям бойцов СВО. При определении победителей будем обращать внимание на эти моменты, — отметила заместитель руководителя РИК партии «Единая Россия», заместитель председателя Общества башкирских женщин Гульнара Киреева. — Что касается новой номинации, касающейся врачей, — «Единая Россия» практически ежемесячно награждает врачей, которые работали на Донбассе, находятся в госпиталях на передовой, вместе с нашими бойцами на СВО.
К организации конкурса «Женщина — мать нации» подключились министерство культуры РБ, Дом дружбы народов, Общественная палата. На мероприятие приедет большая делегация из Республики Татарстан, наши соотечественницы из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, Сочи, где открыты филиалы Общества башкирских женщин. Активно содействуют в проведении Школа батыров, школа народных целителей, Школа бабушек, Школа дедушек. В прошлом году были заключены соглашения с ветеранской организацией России «Благомир», с Ассамблеей народов РФ, их представители также приедут на конкурс.
Кубок победителей обновляется каждый год от конкурса к конкурсу, организаторы стараются добавить в него этнические элементы. В его оформлении сохраняются медовые соты, как символ Башкортостана, и лейбл конкурса.
Конкурс «Женщина — мать нации», который в 2022 году приобрел статус всероссийского — один из самых популярных общественно значимых проектов Общества башкирских женщин РБ, реализуемых в интересах жителей региона. Проект направлен на развитие женских институтов гражданского общества и гражданских инициатив; гражданско-правовую поддержку населения; развитие социальных услуг для населения; содействие общественно значимой деятельности, развитие благотворительности и добровольчества; развитие активности граждан в области культурных и творческих инициатив; развитие инициативы и активности граждан в области духовно-нравственного и патриотического воспитания; содействие развитию семейных ценностей и традиций.
Участников конкурса с каждым годом становится больше: на первый конкурс заявились 150 женщин, на второй - 250, на третий приехали более 300 представителей прекрасной половины человечества, на четвертом и в последующих приняли участие более 500 женщин. География расширяется и не зависит от национальной принадлежности и конфессии. На сегодняшний день в республике и в регионах Российской Федерации, странах СНГ около 200 женщин награждены медалью Общества башкирских женщин Республики Башкортостан имени Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации».