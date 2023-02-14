Всероссийский конкурс среди активных общественных лидеров «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәһе» («Женщина — мать нации») выходит на финишную прямую. Ежегодный конкурс, ставший уже визитной карточкой Башкортостана, не имеет аналогов, его формат является уникальным. Во вторник в конференц-зале ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция мероприятия, где организаторы рассказали об особенностях нынешнего конкурса.

Финал и церемония награждения победительниц конкурса пройдет 2 марта в конгресс-холле «Торатау». В этом году финал конкурса будет проведен не в развлекательном ключе, а станет мероприятием патриотического характера. В каждой из 10 номинаций будут отмечены три лауреата, победительницы конкурса получат кубки победителей и призы от спонсоров. А самые достойные будут награждены высшей наградой — медалью Общества башкирских женщин Республики Башкортостан имени известной активистки башкирского женского движения Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации».

— Этот конкурс мы проводим уже в седьмой раз, второй год на всероссийском уровне. С каждым годом у нас растет число участниц и количество партнеров. В этом году поступило более 500 заявок, подключились 24 региона РФ. Благодаря новой общественной организации, которая занимается межнациональными вопросами, — Ассамблее народов РФ, мы смогли привлечь много участников, она стала нашим соорганизатором, - рассказывает председатель Общества башкирских женщин Республики Башкортостан, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Гульнур Кульсарина. - В этом году особенностью конкурса стала одна из самых актуальных сегодня тем. Раньше мы привлекали только женщин-общественниц, которые активно работали в рядах институтов гражданского общества, как женсоветы, старосты, депутаты местного уровня. В прошлом году главной была тема пандемии, а героями были женщины-волонтеры, которые активно помогали населению во время пандемии. Теперь одной из главных тем стала тема поддержки наших бойцов - участников СВО. Поэтому в этом году мы решили приглашать для участия матерей защитников Отечества, матерей участников СВО. Среди них есть и матери Героев России, матери погибших, матери, проводившие мужей и сыновей, которые подключились к общественной деятельности и начали помогать в тылу, собирали гуманитарную помощь Донбассу, добровольцам, мобилизованным. В этом году эта тема пройдет красной линией конкурса.

Напомним, созданный в ноябре прошлого года при Обществе башкирских женщин комитет жен и матерей военнослужащих совместно с активистами совета активно работает в плане помощи мобилизованным. Среди матерей — членов совета есть и матери погибших. Так, одним из членов комитета является мама татышлинского героя, легендарного Фаниса Хусаинова Фарида, она вступила в комитет в сентябре прошлого года.

- Матери и жены звонят нам, советуются, просят оказать помощь. У нас есть матери, у которых один сын погиб, другой служит, есть такие, у которых отец и муж на СВО. Они объединяются, помогают друг другу. Плетут сети, делают свечи, все районы к этому присоединились, - отметила руководитель комитета матерей и жен военнослужащих СВО при Обществе башкирских женщин РБ Резида Ильясова.

- Мы стараемся всегда быть рядом, оказывать социально-психологическую, моральную поддержку, выезжаем поддержать, проводить в последний путь. Только когда мы едины, мы сможем преодолеть все трудности, - дополнила Гульнур Кульсарина. - Наша Школа народных целителей начала оказывать безвозмездную поддержку и помощь в физическом и морально-психологическом плане, реабилитируют наших военнослужащих, которые приехали после госпиталей, на отдых. Также мы оказываем безвозмездную помощь родителям погибших. На основе комитета планируется создать комплексный социально-психологический центр. Этот вопрос уже обсудили в штабе Шаймуратова.

Также руководитель проекта сообщила, что учреждена новая номинация, посвященная медицинским работникам, которые активно трудились в пандемию, оказывали помощь жителям Донбасса, а во время СВО помогают нашим военнослужащим в госпиталях.