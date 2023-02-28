Численность зарегистрированных безработных в Уфе за год снизилась на 23%

О реализуемых в Уфе мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в ходе оперативного совещания в администрации города сообщил директор Республиканского центра занятости населения Ридан Ахьямов.

В рамках мероприятий по сохранению занятости работодателям предоставлялись субсидии на организацию профобучения, общественных работ и временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. Кроме того, работодатели, которые принимали на работу молодёжь до 30 лет без образования или опыта работы, уволенных по сокращению штата, беженцев из ДНР и ЛНР, за каждого трудоустроенного сотрудника получали компенсацию в размере 1 МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы, за первый, третий и шестой месяцы после трудоустройства. 89 работодателей приняли участие в программе субсидируемого найма, которые заявили 1726 вакантных рабочих мест.

В результате в течение года численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 23%, уровень регистрируемой безработицы снизился с 0,95% до 0,73 %.

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