Башкирия лидирует по числу заявок, поданных на премию «Молодой промышленник года»

Башкирия занимает первое место по количеству заявок, поданных для участия во II Всероссийской премии «Молодой промышленник года». От республики заявились 17 управленцев в возрасте до 40 лет. На втором месте – Московская область с 13 заявками. Тройку лидеров замыкает Самарская область – 7 заявок. В конкурсе участвуют все 89 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Среди подавших заявки на участие от республики - представители научно-технической, бумажной, косметической, строительной, химической, машиностроительной, пищевой отраслей. Прием заявок соискателей продолжится до 31 марта.

Всероссийская премия проводится второй год межрегиональным союзом Клуб молодых промышленников, при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Она присуждается собственникам, руководителям, главным инженерам лучших производственных предприятий России. Условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд рублей, количество сотрудников до 250 человек, возраст соискателя премии – до 40 лет. Награждение победителей состоится в июле 2023 года на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.