Новости Башкортостана и Уфы
74.89
-0.54
79.51
-0.11
82.92
-0.53
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 15:54

Башкирия лидирует по числу заявок, поданных на премию «Молодой промышленник года»

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Башкирия занимает первое место по количеству заявок, поданных для участия во II Всероссийской премии «Молодой промышленник года». От республики заявились 17 управленцев в возрасте до 40 лет. На втором месте – Московская область с 13 заявками. Тройку лидеров замыкает Самарская область – 7 заявок. В конкурсе участвуют все 89 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Среди подавших заявки на участие от республики - представители научно-технической, бумажной, косметической, строительной, химической, машиностроительной, пищевой отраслей. Прием заявок соискателей продолжится до 31 марта. 

Всероссийская премия проводится второй год межрегиональным союзом Клуб молодых промышленников, при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Она присуждается собственникам, руководителям, главным инженерам лучших производственных предприятий России. Условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд рублей, количество сотрудников до 250 человек, возраст соискателя премии – до 40 лет. Награждение победителей состоится в июле 2023 года на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика