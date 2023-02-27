В Уфе утвердили положение о поддержании в состоянии готовности объектов гражданской обороны

Постановлением администрации Уфы утверждено положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны в городе.

Нормативным актом рекомендовано руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности, имеющим данные объекты, обеспечить их сохранность и надежную работу инженерных систем.

Документом определен порядок создания убежищ, санитарно-больничных пунктов и регламентированы правила их эксплуатации, в том числе в мирное время.

Как ранее рассказывал «Башинформ», уфимцам сообщат о наличии убежищ в случае возникновения такой необходимости.