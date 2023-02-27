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Сегодня, 12:53

В России в рамках Года педагога и наставника пройдет Большая учительская неделя

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В России в рамках Года педагога и наставника пройдет более 60 федеральных мероприятий. Их ключевые цели  – распространение опыта лучших педагогов и наставников, а также привлечение молодёжи в педагогические профессии. Уже в марте на базе МГУ начнётся всероссийская олимпиада учителей «Педагог – это призвание», которая продлится до октября, а в апреле состоится всероссийский форум молодых учителей «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство».

Одним из самых значимых событий этого раздела станет Большая учительская неделя. В сентябре–октябре 2023 года пройдёт подведение итогов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России», «Первый учитель» и других. Кроме того, в рамках недели пройдёт съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета, говорится в распоряжении правительства России.

16 мероприятий будут посвящены 200-летию со дня рождения Константина Ушинского. Они связаны с изучением научного и общественного наследия великого русского педагога и способствующих популяризации его идей среди нынешнего поколения учителей и наставников. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Ярославской областях пройдёт акция «Аллея Ушинского», организаторами которой выступят педагогические университеты этих регионов.

В правительстве рассчитывают, что главным показателем эффективности проведения Года педагога и наставника станет рост числа выпускников школ, которые поступают в педагогические вузы. Количество будущих учителей и наставников в 2023/2024 учебном году должно увеличиться на 10% по сравнению с 2022/2023 учебным годом.

«Рассчитываем, что эти меры помогут поощрению лучших учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей, а также повышению престижа этой профессии», – отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 27 февраля.

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника указом Президента России.

Автор:Азат Гиззатуллин
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