В одном из районов Башкирии из-за непогоды отменили занятия в школах

В Иглинском районе из-за ухудшения погодных условий в ряде населенных пунктов отменили занятия в школах. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации района Гюзель Насыровой, уроков не было в селах Иглино, Тавтиманово, Кудеевский, Урман, Улу-Теляк, Акбердино, Карамалы и Алаторка. Первая смена не училась вообще, у второй уроки проходят в дистанционном режиме. Также отменили дополнительные занятия, в том числе в кружках и секциях.

Напомним, в случае ухудшения погодных условий решения об отмене уроков принимаются муниципалитетами и администрациями образовательных учреждений.