В объектив фотоловушки жителя Башкирии попали лоси

Фрагменты видео, на которых запечатлены лоси в ночном лесу, появились в одном из пабликов в соцсетях. Опубликовал их житель Агидели Ильгизар Ахметшин. Он лично устанавливал фотоловушки в лесу. Кроме лосей, в объектив попали несколько собак.