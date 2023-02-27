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Вчера, 16:13

В деревне Зеленая Поляна Башкирии восстановили уличное освещение

На улице Гагарина деревни Зеленая Поляна в Башкирии восстановлено уличное освещение, рассказали в Центре управления республикой. О проблеме написала одна из местных жительниц — ее комментарий в соцсетях зафиксировали информсистемы ЦУР, после чего специалисты передали обращение в Абзелиловский район.

Администрация муниципалитета была в курсе вопроса — здесь отсутствовал необходимый провод. Ситуация осложнялась еще и тем, что часть линии электропередачи расположена на частных территориях, из-за чего смонтировать кабель отдельно было невозможно.

«Вопрос решали больше года. Сначала сотрудники Абзелиловского РЭС установили трансформаторную подстанцию и провели капремонт воздушных линий. Затем работники подрядной организации установили лампы и в феврале 2023 года освещение восстановили», — пояснили в ЦУР Башкирии.
Видео:ЦУР Башкирии
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