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Вчера, 15:21

В Башкирии за неделю подешевели крупы, молочные продукты, некоторые виды мяса

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Башстат опубликовал данные о том, как изменились цены на продукты питания в Башкирии за неделю, по состоянию на 20 февраля. В списке из  42 наименований рост отмечается по 16 позициям, по 23 зафиксировано снижение, цены на 3 вида продуктов: пастеризованное молоко, говядину и баранину (кроме бескостного мяса) – остались без изменений.

Существенно изменились цены на бананы (+6,9%) и свежие помидоры (+5,5%), зато на 10,6% подешевели огурцы. Доступнее стали вареная колбаса, килограмм которой обойдется в среднем в 381,29 рублей (-3,3%), подсолнечное масло (113,26 рублей за 1 л, -2,2%). На 1% снизилась цена на яблоки (82,45 рублей за 1 кг), почти столько же потерял в цене рис (-0,9%), цельное питьевое молоко подешевело на 1,4%. Незначительно изменилась цена на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки (+0,1%), пшеничный хлеб и яйца (+0,2%).

Из непродовольственных товаров повседневного спроса отмечается снижение цен на шампуни (-1,1%), туалетную бумагу и туалетное мыло (-1,2%), зубную пасту (-1,9%) и стиральный порошок (-3,3%).

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