В Башкирии семья с двумя детьми попала в больницу с отравлением

В Башкирии в городе Октябрьском целая семья угодила в больницу. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, рано утром 27 февраля 40-летние мужчина и женщина и две девочки, 7 и 12 лет, экстренно были доставлены в реанимационное отделение и детский стационар городской больницы №1 с отравлением. Известно, что семья проживает в доме по проезду Свободы.

По предварительным данным, медики диагностировали у детей острое ингаляционное отравление угарным газом, у взрослых - острое ингаляционное отравление окисью углерода.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.