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Вчера, 22:10

В Башкирии родители школьников смогут сдать ЕГЭ

В Башкирии родители школьников сдадут ЕГЭ. Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» состоится 18 марта.

Для участия в акции приглашаются родители будущих выпускников. В этот день они смогут принять участие в процедуре сдачи ЕГЭ по русскому языку, тем самым помогая своим детям подготовиться к экзаменам и избавиться от излишнего волнения.

Напомним, с 28 февраля в Башкирии стартуют онлайн-консультации по всем учебным предметам по подготовке к экзаменам 2023 года.

Ранее «Башинформ» сообщал, что основной период ЕГЭ-2023 начинается 26 мая, его открывают экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку назначен на 29 мая.

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