Новости Башкортостана и Уфы
73.86
+0.23
79.34
+0.66
84.56
-1.02
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 13:56

Глава минобразования Башкирии рассказал о бесплатных онлайн-консультациях для сдающих ЕГЭ и ОГЭ

Глава минобразования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о бесплатных онлайн-консультациях для сдающих ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, такие консультации для выпускников проводятся ежегодно по всем учебным предметам.

В этом году они стартуют 28 февраля и будут проходить каждый вторник и четверг с 15 до 17 часов с трансляцией на ютуб-канале.

Онлайн-консультации по подготовке к ОГЭ начинаются с 1 марта и будут проводиться каждую среду и пятницу с 15 до 17 часов также с трансляцией.

«У выпускников школ и их педагогов будет возможность ознакомиться с типичными нарушениями, допущенными в 2022 году на экзаменах, с требованиями к проведению ЕГЭ и ОГЭ, критериями оценивания. В преддверии начала онлайн-консультаций дополнительно размещу ссылки, также вся информация будет размещена на сайте и в социальных сетях министерства», — написал министр в своем телеграм-канале.

Айбулат Хажин добавил, что с 22 по 25 мая очные консультации перед выпускными экзаменами для школьников будут проходить на базе школ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что основной период ЕГЭ-2023 начинается 26 мая, его открывают экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку назначен на 29 мая.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика