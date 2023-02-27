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Вчера, 18:24

В Башкирии из-за сложных погодных условий роженица добиралась до роддома на снегоходе

соцсети
Фото:соцсети

На протяжении последних нескольких дней в Башкирии бушевала настоящая снежная буря. Несмотря на усилия дорожников буквально за пару часов после прохождения техники дороги вновь заметало снегом. Именно в такой момент у многодетной мамы из села Алаторка Иглинского района начались роды.

Оказавшись в буквальном смысле в безвыходной ситуации, семья обратилась за помощью к главе Калтымановского сельского поселения Флориде Мосейчук.

«Утро 27 февраля выдалось горячим, некоторые улицы в селе замело так, что некоторые жители не смогли выехать на работу. Наши трактора работали более суток, но успели прочистить только центральные улицы. В это время поступает звонок от родных роженицы. Понимаю, что ждать скорую смысла нет, она не проедет, а на очистку улицы уйдет еще несколько часов. Тогда муж предложил подвезти женщину до Интернациональной улицы на снегоходе. Благо на встречу роженицы из Уфы выехали родственники, они оперативно подъехали и доставили ее в уфимский роддом № 3. К счастью, все завершилось благополучно, спустя 15 минут после поступления в медицинское учреждение женщина родила здорового мальчика», — рассказала корреспонденту «Башинформа» глава сельского поселения.

По ее словам, это уже пятый ребенок в семье, четвертый сын. Она добавила, что это уже не первый случай, когда снегоход приходит на выручку жителям села. Пару лет назад ее супруг на снегоходе помог довезти до машины скорой помощи тяжело больного.

Флорида Мосейчук пояснила, что некоторые улицы на окраине села порой заметает так, что обычным тракторам не справиться, нужна дополнительная техника, погрузчики.

«Поиск техники, сама работа занимает достаточно много времени. Тем более в такой ситуации, как сегодня, метет уже несколько дней, снег тяжелый», — рассказала она о проблемах с дорогами в селе.

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