В аэропорту Уфы сообщили о ситуации с рейсами из-за снегопада

В международном аэропорту «Уфа» из-за сложных погодных условий задерживается на прибытие один рейс. Самолет ушел на запасной аэродром в Екатеринбург. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, также в аэропорту «Уфа» в связи с поздним прибытием самолета задерживается вылет одного рейса.

«Пассажирам, ожидающим продолжения полёта, согласно федеральным авиационным правилам, предоставлены прохладительные напитки и планируется предоставление горячего питания», — проинформировали в аэропорту Уфы.

Улучшение погодных условий ожидается к 17.00 по местному времени.



