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Сегодня, 13:26

Участнице Великой Отечественной войны из Башкирии Валентине Потаповой исполнилось 100 лет

пресс-служба администрации Баймакского района
Фото:пресс-служба администрации Баймакского района

В Баймакском районе список долгожителей пополнила Валентина Потапова, которая отпраздновала вековой юбилей.

Валентина Георгиевна – человек с непростой судьбой. Ей довелось принимать участие в Великой Отечественной войне. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации района, их семья переехала в Баймак в 1936 году. После окончания семилетки именинница устроилась ученицей в местное отделение Госбанка. Позже поступила в училище, после окончания которого вернулась на прежнее место работы. Но трудиться там долго ей не довелось, помешала война.

В 1942 году Валентину Потапову призывают в армию. После учебы она попала на Белорусский фронт. Служила в 100-м батальоне аэродромного обслуживания. Охраняла склад боеприпасов, рыла окопы, собирала клюкву и чернику, чистила на кухне огромное количество картошки, дежурила в штабе телефонисткой. В 1943 году после курсов радисток Валентину Георгиевну направляют в столицу Литвы – Вильнюс, где она и прослужила до самого окончания войны. Радостную весть о Победе она встретила в Прибалтике.

По возвращении вернулась работать в родное отделение Госбанка. После долгие годы работала на Тубинском руднике. Через два года после войны встретила свою судьбу – Михаила Кирсановича Потапова. Вместе они дали жизнь четверым детям, мальчику и трем девочкам. К сожалению, Валентина Георгиевна похоронила супруга и единственного сына.

А вот дочери по сей день окружают маму своей заботой. Подрастают 9 внуков и 12 правнуков. Несмотря на солидный возраст, юбилярша чувствует себя хорошо, очень активная, помнит события своей вековой жизни до мелочей.

Автор:Ляйсан Закирова
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