Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
83.36
+0.19
0 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 13:08

Стало известно, когда достроят лестницу на башкирский шихан Торатау

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Строительство безопасной лестницы на вершину горы Торатау протяженностью 482 метра завершится до 1 мая этого года. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

По его словам, необходимое обследование проведено. Все работы будут завершены в марте-апреле текущего года.

«Я понимаю, что это непростая конструкция. Это и вопросы безопасности, и экологии, но открыть лестницу к 1 мая, мне кажется, это вполне достаточный срок», — заявил Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя выступление министра предпринимательства и туризма республики.

Как сообщал в сентябре 2022 года «Башинформ» со ссылкой на Рустема Афзалова, на маршруте будут оборудованы скамейки для отдыха, решается вопрос по освещению лестницы. Тогда глава регионального минтруда Ленара Иванова высказала пожелание предусмотреть так называемый ступенькоход, чтобы туристы с ограниченными возможностями здоровья, например, инвалиды-колясочники тоже могли подняться на вершину. По ее словам, такая доступность уже создается для маломобильных туристов, отправляющихся в Аскынскую ледяную пещеру.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика