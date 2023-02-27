Стало известно, когда достроят лестницу на башкирский шихан Торатау

Строительство безопасной лестницы на вершину горы Торатау протяженностью 482 метра завершится до 1 мая этого года. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

По его словам, необходимое обследование проведено. Все работы будут завершены в марте-апреле текущего года.

«Я понимаю, что это непростая конструкция. Это и вопросы безопасности, и экологии, но открыть лестницу к 1 мая, мне кажется, это вполне достаточный срок», — заявил Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя выступление министра предпринимательства и туризма республики.

Как сообщал в сентябре 2022 года «Башинформ» со ссылкой на Рустема Афзалова, на маршруте будут оборудованы скамейки для отдыха, решается вопрос по освещению лестницы. Тогда глава регионального минтруда Ленара Иванова высказала пожелание предусмотреть так называемый ступенькоход, чтобы туристы с ограниченными возможностями здоровья, например, инвалиды-колясочники тоже могли подняться на вершину. По ее словам, такая доступность уже создается для маломобильных туристов, отправляющихся в Аскынскую ледяную пещеру.