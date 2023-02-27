Школьники Башкирии могут принять участие в международном компьютерном фестивале

Учащихся 4-11 классов, а также их педагогов приглашают участвовать в XXVII открытом международном фестивале «Компьютерная страна». Фестиваль проводится в очно-дистанционном формате, он направлен на развитие личности школьников, выявление и поощрение познавательной одаренности, реализацию творческого потенциала.

Положение о фестивале и его программа доступны на официальном сайте. Работы школьников и тезисы выступлений педагогов направляются в оргкомитет при регистрации. Приём продолжается по 5 марта 2023 года.