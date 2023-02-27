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Сегодня, 07:12

На автодорогах Башкирии из-за неблагоприятной погоды ограничили движение

госкомитет РБ по ЧС
Фото:госкомитет РБ по ЧС

В связи с неблагоприятной погодой ФКУ Управление дорог «Приуралье» временно ограничивает движение на трассах в Башкирии.

В частности, 27 февраля с 6.40 введено временное ограничение для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси на участке федеральной трассы М-5 «Урал» с 1478 км по 1548 км (Иглинский район),  ориентировочно, оно продлится до 10.00. С 6.30 до 12 часов ограничения продлятся на участке с 1548 по 1796 км.

Кроме того, с 7.00 до 10.00 введено временное ограничение для тех же видов транспорта на трассе Р-240 (со 112 км по 272 км) на территории Стерлитамакского, Мелеузовского, Куюргазинского районов. Время окончания ограничений может быть изменено.

Автор:Роман Якимчук
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