Глава Башкирии призвал минЖКХ республики уделить особое внимание борьбе со снегопадами

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУР поручил и. о. министра ЖКХ региона Ирине Головановой уделить особое внимание борьбе со снегопадами.

«Скоординируйте, пожалуйста, работу по уборке снега с руководителями городов и муниципалитетов, прошу внимательно отнестись. Похоже, снегопад пришел не на один день, у нас март всегда непростой, поэтому на это обращайте особое внимание», — сказал Радий Хабиров.

Как доложила Ирина Голованова, уборкой населенных пунктов региона на минувшей неделе занимались более 2 тысяч единиц техники и свыше 3 тысяч дворников.