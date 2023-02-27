Агрессивная хозяйка или ее питомцы? В Башкирии горожане объявили войну собачнице

Замкнутый круг

Ирина Титова живет в одном дворе с собачницей. Говорит, что всегда старалась обходить свору стороной, но однажды ее застали врасплох. 5 января вечером женщина выбежала из дома в аптеку, но в итоге оказалась в больнице. На нее напала одна из собак.

По словам Ирины, она сразу же обратилась с заявлением в полицию. Ей пришло уведомление, что дело передали на рассмотрение в административную комиссию. Это значит, что бабушка максимум получит штраф за выгул собаки без намордника. Но проблему горожан это никак не решит. Единственный выход, по мнению людей, забрать у пенсионерки всех питомцев.

«Нам участковый сказал, что ей после многочисленных жалоб разрешили оставить только троих. Но на самом деле у нее в квартире - целая свора: мы живем в доме напротив, и каждый вечер наблюдаем, как женщина выпускает животных на свободный выгул», - утверждает Ирина.

По ее словам, все пострадавшие обращаются в полицию. Там перенаправляют жалобы в административную комиссию, где пенсионерке выписывают штрафы. Но ситуация не меняется.

Спасение укушенных – дело рук самих укушенных

Как удалось выяснить агентству «Башинформ», бабушке 73 года. Она живет одна. Сколько точно питомцев содержится в однокомнатной квартире, никто не знает. Журналист информагентства попытался дозвониться, однако пожилая женщина не берет трубку.

В администрации Туймазинского района сообщили, что жалобы к ним, действительно, поступают. Но со своей стороны они ничего не могут сделать. Собаки не бездомные, гуляют с хозяйкой, а значит, отлавливать их нельзя.

«Пусть обращаются в полицию, составляют материалы дела и направляют в административную комиссию», - сказал и.о. заместителя главы администрации Туймазинского района Игорь Рыбаков.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что в их ведомство поступали заявления от туймазинцев.

«В отношении гражданки неоднократно составлялись административные протоколы о нарушении требований общественного порядка при обращении с домашними животными. Материалы проверки направлены в административную комиссию Туймазинского района. В настоящее время по двум сообщениям, поступившим в феврале от местных жителей, проводится проверка для принятия процессуального решения», - говорят в пресс-службе МВД.

В управляющей компании сообщили, для того, чтобы принудительно выселить собак, нужно составить акт. А для этого необходимо попасть в квартиру. Только загвоздка в том, что пожилая хозяйка никому не открывает дверь.

«Я с ней разговаривала в начале февраля, она обещала, что пристроит всех собак и щенят в течение двух недель. Мол, договорились с уфимскими приютами. Однако подобные обещания она дает уже несколько лет. Дверь она не открывает, а мы должны попасть в ее квартиру, пригласить Роспотребнадзор, составить акт о санитарных условиях», - сообщила представитель управляющей компании Лилия Камалова.

Правозащитник Ильдар Мухаметзянов пояснил, что законом не регулируется число животных, которых можно содержать в квартире. То есть бабушка может иметь хоть 300 собак, но при условии, что питомцы никак не мешают соседям и содержатся в хороших условиях. В противном случае жители могут обратиться с коллективной жалобой в суд с требованием принудительно отобрать собак у владелицы. Юрист предупреждает: борьба будет долгой.

«Необходимо в суде доказать факт нарушения прав соседей и жителей всего города. Нужно приглашать специалистов, замерять уровень шума в доме в ночное время, уровень запаха, если он есть. Необходимо собрать видеодоказательство того, что она натравливает этих собак или еще как-то побуждает их к агрессии. Если жильцы докажут, что их права нарушаются, по решению суда приставы приедут, принудительно вскроют квартиру и заберут животных в приют», - поясняет Ильдар Мухаметзянов.