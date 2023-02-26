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Вчера, 23:05

В Уфе состоялся первый фестиваль банного искусства

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

В Уфе состоялся первый фестиваль бань и правильного парения «Мунса Фест Уфа». Любители бани и парения собрались 25 и 26 февраля в столице Башкирии на набережной реки Белой возле бассейна «Юность».

Уфимцы и гости города угощались горячими блинами, ароматной выпечкой, душистым чаем. Любители спорта приняли участие в турнире по хоккею с шайбой среди детских команд, забегах на коньках среди любителей и полупрофессионалов, сыграли в кёрлинг.

Посетил банный фестиваль и глава столичной администрации Ратмир Мавлиев. Мэр пообщался с горожанами, предпринимателями и производителями банных модулей и сопутствующей продукции. Он отметил, что в Уфе много приверженцев здорового образа жизни.

«На примере этого фестиваля мы видим, что в Уфе много тех, кто проводят свой досуг активно и всей семьёй, любят попариться в бане и готовы искупаться в проруби. Спасибо всем предпринимателям, которые откликнулись на наше предложение провести такой фестиваль, продемонстрировать то, что производят, — сказал Ратмир Мавлиев. — Баня — это неотъемлемая часть нашей жизни, наша культура и такие праздники нужно проводить, придавая им широкий масштаб. Надеемся, что банный фестиваль станет традиционным, мы готовы его развивать».

администрация Уфы
администрация Уфы
Фото:администрация Уфы
Автор:Эдуард Кускарбеков
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