Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
83.59
+0.43
-3 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 19:03

В Башкирии на предстоящей неделе ожидается плюсовая температура

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

На предстоящей неделе в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха. Изменение погоды может доставить неудобства водителям и пешеходам.

Завтра, 27 февраля, по сообщению Башгидрометцентра, в республике прогнозируется снег, местами сильный, днём переходящий в мокрый. В отдельных районах ожидается метель, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы могут достигать сильного. Температура воздуха ночью составит -3,-8°, днём +2,-3°.

Во вторник, 28 февраля, будет небольшой мокрый снегопад, местами до умеренного, переходящий в снег. В южных территориях местами сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ночью отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днём -1,-6°.

В первый день вестны — 1 марта — хараектер погоды существенно не изменится. так же ожидается небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит -5,-10°, днём -2,-7°.

скриншот
Фото:скриншот

Сегодня, 26 февраля, МЧС Башкирии предупредило жителей об ухудшении ситуации на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. А руководитель регионального ГИБДД республики посоветовал автомобилистам быть вдвойне осторожными и аккуратными, садясь за руль, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика