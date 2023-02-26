В Башкирии на предстоящей неделе ожидается плюсовая температура

На предстоящей неделе в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха. Изменение погоды может доставить неудобства водителям и пешеходам.

Завтра, 27 февраля, по сообщению Башгидрометцентра, в республике прогнозируется снег, местами сильный, днём переходящий в мокрый. В отдельных районах ожидается метель, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы могут достигать сильного. Температура воздуха ночью составит -3,-8°, днём +2,-3°.

Во вторник, 28 февраля, будет небольшой мокрый снегопад, местами до умеренного, переходящий в снег. В южных территориях местами сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ночью отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днём -1,-6°.

В первый день вестны — 1 марта — хараектер погоды существенно не изменится. так же ожидается небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит -5,-10°, днём -2,-7°.