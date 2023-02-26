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Сегодня, 12:44

Глава госавтоинспекции Башкирии обратился к автомобилистам с важной просьбой

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил автомобилистов о том, что на территории республики в ближайшие несколько дней сохранятся снежные циклоны с сильным ветром, поэтому на дорогах следует быть особо внимательными.

Как написал он в своем телеграме, стоит опасаться и гололеда, снежных заносов и накатов — видимость на отдельных дорогах составит 100 метров и меньше.

«С учетом массового возвращения уфимцев после длительных выходных ожидается плотный трафик. Для обеспечения безопасности мы выставили 18 дополнительных экипажей центрального аппарата госавтоинспекции республики для оказания помощи водителям, передвигающимся в неблагоприятных погодных условиях. Помимо федеральных дорог, экипажи усилены на автодорогах „Уфа-Янаул“, „Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки“, „Уфа-Зубово-Чишмы“, „Дюртюли-Нефтекамск“, „Уфа-Инзер-Белорецк“, „Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка“ и т. д.», — добавил Владимир Севастьянов.
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