Глава госавтоинспекции Башкирии обратился к автомобилистам с важной просьбой

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил автомобилистов о том, что на территории республики в ближайшие несколько дней сохранятся снежные циклоны с сильным ветром, поэтому на дорогах следует быть особо внимательными.

Как написал он в своем телеграме, стоит опасаться и гололеда, снежных заносов и накатов — видимость на отдельных дорогах составит 100 метров и меньше.

«С учетом массового возвращения уфимцев после длительных выходных ожидается плотный трафик. Для обеспечения безопасности мы выставили 18 дополнительных экипажей центрального аппарата госавтоинспекции республики для оказания помощи водителям, передвигающимся в неблагоприятных погодных условиях. Помимо федеральных дорог, экипажи усилены на автодорогах „Уфа-Янаул“, „Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки“, „Уфа-Зубово-Чишмы“, „Дюртюли-Нефтекамск“, „Уфа-Инзер-Белорецк“, „Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка“ и т. д.», — добавил Владимир Севастьянов.