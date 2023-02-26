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Сегодня, 09:23

Где в Башкирии находятся самые чистопородные пасеки — исследование

В 2022 году Башкирский центр по пчеловодству и апитерапии приступил к исследованию пчелосемей на предмет чистоты пород. Эта работа рассчитана на 6 лет.

В прошедшем году исследования прошли на пасеках Архангельского, Гафурийского, Зианчуринского, Зилаирского, Ишимбайского, Иглинского, Краснокамского, Мишкинского, Нуримановского и Янаульского районов. В анкетировании приняли участие более 300 пчеловодов. По их данным, на этих территориях преобладают пчелы среднерусской породы — почти 49%.

Геном пчел специалисты Центра изучали только на тех пасеках, где, по оценке пчеловодов, содержатся пчелиные семьи подвида темной лесной пчелы. В них участвовали 53 пасеки с общим поголовьем 6549 пчелиных семей. В итоге выявили 11 чистопородных пасек, 28 — условно чистопородных и 14 — метизированных. Наибольшее количество чистопородных пасек выявлено в Зилаирском районе.

По данным анализа 218 проб, наименьший уровень метизации был выявлен в выборке из Янаульского (9,7%) и Зилаирского (17,7%) районов. Наибольший — в пчелосемьях из Зианчуринского района (86,5%). В выборках из Нуримановского, Иглинского, Мишкинского, Краснокамского и Архангельского, Ишимбайского и Гафурийского  районов уровень метизации составил 43%, 38,9%, 54,1%, 35,7%, 41,9%, 31,6% и 22,2%, соответственно.

В 2023 году аналогичные исследования запланированы в Аскинском, Балтачевском, Белорецком, Бирском, Благовещенском, Бураевском Бурзянском, Калтасинском, Караидельском, Татышлинском и Янаульском районах.

На основании результатов исследований ученые разработают рекомендации для сохранения чистопородности районного генофонда пчел для каждого района, сообщили в минсельхозе Башкирии.

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