Не курорт, а здравница: россияне нашли замену иностранным туристическим терминам

Многие заимствованные из иностранных языков слова и термины, используемые в туристической сфере, можно заменить альтернативными, считают опрошенные аналитиками сервиса бронирования отелей Check in, сообщает РИА Новости.

Специалисты провели опрос среди 400 пользователей сервиса, чтобы выяснить, как они относятся к иностранным словам в туристической отрасли и есть ли им замена. 28% опрошенных считают, что иностранных слов в сфере турбизнеса слишком много, респонденты предложили им замену. Так, курорт предлагают называть здравницей или санаторием, маршрут – заменить на путь или дорогу. Подарок, премия и приз – могут стать альтернативой слову «бонус», а вот словам «круиз» и «отель» опрошенные не смогли подобрать замену. Самым распространенным заимствованным словом большинство опрошенных (84%) назвали «чартер». Найти ему замену оказалось непросто, респонденты предложили термины, несколько отличающиеся по смыслу – «рейс» и «договор».

Ранее «Башинформ» сообщал о принятом Госдумой законе о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Авторы закона предусмотрели перечень сфер, где будут установлены особенности использования русского языка и иностранных слов.