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Вчера, 22:52

В Башкирии впервые пройдет республиканский творческий конкурс работников АПК

28 февраля впервые в стенах Дворца Молодежи на большой творческий фестиваль съедутся талантливые работники агропромышленного комплекса со всех уголков нашей республики!

Организаторами I Республиканского творческого конкурса-фестиваля «Земля Башкортостана» выступает Башкирский государственный аграрный университет и министерство сельского хозяйства РБ.

В рамках фестиваля предусмотрено пять творческих направлений: вокальное, танцевальное, инструментальное, театральное и медианаправление. К участию принято более 60 заявок. На Фестиваль показать свои таланты и побороться за звание Гран-при приедут более 75 человек.

28 февраля в программе фестиваля предусмотрены торжественное открытие, просмотры всех конкурсных направлений и гала-концерт.

По итогам всех направлений творческого фестиваля «Земля Башкортостана» будет определяться общий зачет по всем номинациям. По общему зачету будут выявлены предприятия-победители: лауреаты I, II, III степени и гран-при. Награждение руководителей предприятий-победителей состоится на  форуме «Агрокомплекс-2023», который будет проводится с 21по 24 марта в Уфе.

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