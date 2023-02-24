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Вчера, 20:32

Президент Рф предоставил российское гражданство бразильским футболистам Малкому и Клаудиньо

Бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо получили гражданство России, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

.Малком стал игроком "Зенита" в августе 2019 года. Бразилец перешел из испанской "Барселоны". В текущем сезоне форвард провел за клуб 23 матча, забил 15 мячей и сделал семь результативных передач.

Клаудиньо перешел в команду летом 2021 года. Полузащитник провел в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и восемь передач.

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