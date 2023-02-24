Предприниматели Башкирии могут побороться за национальную премию «Золотой Меркурий»

Предприниматели из Башкирии могут принять участие в конкурсе на соискание национальной премии «Золотой Меркурий», сообщили в ЦУР республики со ссылкой на региональное минпромэнерго.

Как отметили в министерстве, конкурс проводится по 13 номинациям среди малых организаций с численностью персонала до 100 сотрудников, а также компаний-экспортеров. Это актуально для сфер промышленности, строительства, производства потребительской продукции, услуг, АПК, инновационной деятельности и т.д.

Кроме того, организаторы установили спецкатегории на федеральном этапе — «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России», «Лучшая банковская программа для МСП» и «Устремленные в будущее».

Взносы и дополнительные расходы на экспертизу вносить не нужно. Прием заявок продлится до 7 марта включительно. Подробные условия и критерии отбора опубликованы по ссылке.

Напомним, лауреатами «Золотого Меркурия» в 2022 году стали «Чишминский маслоэкстракционный завод» и стерлитамакский торговый дом «Башхим», писал ранее «Башинформ».