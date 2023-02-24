Погода в Башкирии: В выходные термометры покажут -6

В Башкирии в предстоящие выходные ожидается метель, температура воздуха ночью может опустится до -25°, днём она составит -6,-11°. выяснило информагентство «Башинформ» в Башгидромете.

В субботу, 25 февраля, в республике синоптики прогнозируют небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы могут достигать до сильного. Температура воздуха ночью составит -15,-20°, при прояснениях столбик термометра опустится до -25°, днём -6,-11°.

26 февраля характер погоды существенно не изменится. Также местами ожидается небольшой снег, по северо-западу республики до умеренного, в отдельных районах метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в ночные часы составит -6,-11°, при прояснениях до -16°, днем -1,-6° ртутного столба.

Сегодня, 24 февраля, Башгидромет обещает небольшой снегопад, ночью местами до умеренного. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -13,-18°, днем -10,-15°.