Жительница Башкирии Зифа Клявлина отметила столетний юбилей

Сегодня, 23 февраля, свой 100-ый день рождения отметила ветеран тыла, жительница Стерлитамака Зифа Клявлина (Хабибуллина).

Как стало известно агентству «Башинформ» от близких долгожительницы, Зифа Набиулловна уроженка деревни Балыклыкуль. До начала Великой Отечественной войны работала на почте. Еще до призыва на фронт была знакома со своим будущим супругом, уроженцем деревни Султанмуратово Аургазинского района Саитом Клявлином, который тогда работал в редакции районной газеты села Толбазы.

Планам влюбленных пожениться помешала война. Саит Галеевич ушел защищать страну и вернулся только в 1946 году. Все военные годы Зифа Набиулловна продолжила работать на почте связисткой и дождалась своего возлюбленного.В ноябре 1946 года они поженились и прожили вместе 49 лет. Вырастили и дали образование троим дочерям.

После войны по линии военкомата супругов направили на работу в Западную Украину, где они пробыли вплоть до 1950 года, а потом вернулись в Стерлитамак, где и прожили большую часть своей жизни. В 1995 году Саита Галеевича не стало. Солидную дату долгожительница отметила в кругу близких.