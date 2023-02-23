Владимир Путин направил в адрес Главы Башкирии поздравление с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин направил в адрес Главы Республики Радия Хабирова поздравление с Днём защитника Отечества.

«Уважаемый Радий Фаритович!

Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества.

Этот поистине всенародный праздник торжественно отмечается по всей стране и обращает нас к бессмертным подвигам многих поколений наших предков, которые в тяжёлый час испытаний поднимались на защиту родной земли.

Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных ратных традиций, их героизмом и мужеством, твёрдой приверженностью идеалам патриотизма, честного служения Отечеству.

Желаю Вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов», - говорится в поздравительной телеграмме.

Поздравление направил и председатель правительства Михаил Мишустин.

«История России хранит память о многих подвигах героев, во все времена отстаивавших независимость нашей страны.

И сегодня мы чтим сынов Отчизны, исполняющих свой воинский долг и защищающих национальные интересы государства. Мужество, единство, стойкость российских солдат и офицеров – образец настоящего патриотизма. Это главные нравственное ориентиры, которые дают силы противостоять масштабным вызовам, справляться с самыми сложными задачами. Делать всё во имя укрепления и развития Отечества

Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия», - написал премьер-министр страны.

Также поздравление поступило от полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

«Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества!

Сегодня это не просто праздник всех, кто служил и служит в нашей армии, не «день мужчин» и не очередной выходной. Для всех нас, кому дорога сильная, независимая, процветающая Россия, этот день особенно важен. Мы помним, знаем и гордимся героями, теми, кто обеспечивает нашу безопасность и суверенитет. Так было и так будет всегда.

И сегодня тысячи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев – продолжают дело своих отцов и дедов – отстаивают интересы России. Благодарю каждого, кто сегодня на фронте, всех, кто в новых регионах нашей большой страны восстанавливает дома, школы, больницы, строит дороги, оказывает помощь людям.

Это особый день для тех, кто ждёт наших защитников дома – любит и поддерживает.

Поздравляю жителей Приволжского федерального округа, которые своим трудом ежедневно вносят вклад в развитие России, всех, кто воспитывает в своих детях и внуках патриотизм и любовь к Отечеству.

Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и стойкости!», - пожелал Комаров.