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Вчера, 21:30

Семья погибшего в СВО Максима Страупе подарила Главе Башкирии щенка

ТГ-канал Радия Хабирова
Фото:ТГ-канал Радия Хабирова

Мама погибшего на СВО уфимца Максима Страупе подарила Радию Хабирова щенка. Об этом он рассказал в соцсетях. Бульдог по кличке Жасмин стал четвертым питомцем в семье Хабировых. Глава Башкирии пообещал любить и заботиться о нем.

Также Радий Хабиров показала общую фотографию с близкими кавалера ордена Мужества, обладателя медалей «За отвагу» и Суворова.

«На фото – родные нашего земляка, погибшего в СВО десантника Максима Страупе – мама Наталья Петровна и супруга Мария. И два замечательных его малыша. Максим Страупе погиб, спасая своих товарищей. Его и многих наших парней мы уже не вернём. Но точно знаю, что мы можем и должны сохранить память о них и, что важно, окружить вниманием их близких. А детей поставить на ноги всем вместе. Вечная память павшим в боях за Родину!», - написал он.

Как ранее писал «Башинформ», в канун Нового 2023 года Радий Хабиров навестил семью погибшего уфимца.

МаксимСтраупе родился 19 марта 1997 года в городе Уфе. Окончил 9 классов уфимской гимназии № 47 имени Аркадия Гайдара в 2013 году. Военную службу по призыву проходил в Воздушно-десантных войсках, в 2018 году заключил контракт и проходил службу в должности командира отделения группы специального назначения. Выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. За высокие показатели в служебной деятельности награжден медалью «За воинскую доблесть» Ⅱ степени, за высокие личные показатели в полевой, морской и воздушной выучке награжден медалью «За отличие в учениях».

Погиб при проведении специальной военной операции. Награжден орденом Мужества посмертно.

Автор:Ляйсан Закирова
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