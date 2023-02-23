Минтруд Башкирии сообщает об изменении номера федерального единого контакт-центра

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру 8-800-100-00-01, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе минтруда Башкирии. Ранее звонки принимались по номеру 8-800-600-00-00, но с 22 числа он прекратил свое действие.

Жители республики могут получать в контакт-центре консультации по мерам социальной поддержки, предоставляемым министерством семьи, труда и социальной защиты населения, а также по услугам, предоставляемым региональным отделением медико-социальной экспертизы (оформление инвалидности, разработка индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида и т.д.).

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника. С начала 2023 года специалисты республиканского центра социальной поддержки населения приняли почти 8 тысяч звонков.