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Вчера, 19:10

Метали сковородки и устроили гонки на выживание: в Бирске прошел праздник «Богатырские забавы»

пресс-служба администрации г. Бирск
Фото:пресс-служба администрации г. Бирск

В Бирске прошел спортивно-патриотический праздник «Богатырские Забавы», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Он проводится уже в пятый раз. Это массовые гулянья для всей семьи, где каждый может проверить себя на силу ловкость и смекалку.

Одним из этапов стали «Гонки на выживание» – кольцевые гонки на стандартных автомобилях. Зрелищное состязание, в котором спортсмены на автомобилях выталкивали друг друга с трассы в борьбе за первое место.

Впервые прошел Открытый чемпионат республики среди женщин по метанию сковородки. Все желающие дамы могли попробовать свои силы в метании кухонной утвари на дальность.

Не остались без внимания дети. Казаки организовали военно-спортивную игру «Сполох». Ребята смогли посостязаться в таких дисциплинах как разборка-сборка автомата, снаряжение магазина патронами и его разрядка, стрельба из АК, стрельба по мишени из страйкбольного оружия, метание гранат на дальность и в цель.

Движение «Школа безопасности» научила всех желающих, как оказывать первую помощь при несчастных случаях (инфаркте, инсульте, эклампсии, травмах, застревании инородного тела в дыхательных путях).

Самым массовым стал «Снежный трейл» – забег по пересечённой местности лесного массива бирского «Орешника». Специально подготовленные трассы различной сложности для всех желающих – от новичков до профессионалов бега по бездорожью. Всех участников на финише ждали фирменные памятные медали, а победителей и призеров - подарки от организаторов и партнёров.

Кроме того, реконструкторы воссоздали эпизод, посвященный 80-летию подвига Александра Матросова. 27 февраля 1943г у деревни Чернушки наш легендарный земляк совершил подвиг, спасая своих товарищей.

Помимо всех конкурсов на празднике для гостей была организована уникальная локация с сувенирами бирских мастеров-ремесленников. Можно было приобрести крафтовые изделия ручной работы из различных материалов и узнать секреты их изготовления.

Автор:Ляйсан Закирова
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