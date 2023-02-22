«За победу, за наших!»: жители Башкирии выступают в поддержку участников СВО

Председатель региональной общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан» Марат Адигамов считает, что 23 февраля — День защитника Отечества имеет очень важное значение для всей страны.

«Эта дата, 23 февраля, День защитника Отечества, очень важна для всех, кто принимал и принимает участие в защите интересов России на территории нашего государства во время ведения боевых действий, — сказал участник митинга-концерта в Уфе. — Свои интересы страна отстаивала и в годы Великой Отечественной войны, и во время Отечественной войны 1812 года, и во времена Куликовской битвы, и других сражений, когда защищалась целостность нашего государства. Сейчас в связи с проведением специальной военной операции Россия еще раз обратилась к своим защитникам, в очередной раз появилась необходимость защищать интересы государства. Ребята откликнулись на этот призыв».

В беседе с корреспондентом «Башинформа» он напомнил, что в Башкирии были сформированы три добровольческих батальона — имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. Многие ребята были призваны в ходе частичной мобилизации.

По мнению Марата Адигамова, сегодня важно говорить, причем много говорить о ребятах, которые принимают участие в специальной военной операции.

«Мы передаем им самые добрые пожелания. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин сообщил об очень важном решении — приостановлении участия страны в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Это говорит о том, что Россия не собирается ни сдаваться, ни отступать, у нас очень серьезные намерения. Лозунг и девиз у нас только один — мы победим! За победу, за наших!» — выразил он свою поддержку участникам СВО.