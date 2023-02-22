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Сегодня, 09:37

В Уфе в марте заработает региональный центр ментального здоровья

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

В марте начнет свою работу центр ментального здоровья Башкортостана для детей с расстройствами аутистического спектра. По информации пресс-службы министерства здравоохранения РБ, решение о его открытии было принято в октябре прошлого года на заседании рабочей группы по вопросам реализации общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье» в РБ под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Главы республики Радия Хабирова.

Работа центра будет направлена на оказание комплекса уникальных медицинских услуг для детей с расстройствами аутистического спектра в режиме одного окна. Помощь также смогут получить родители особенных детей. Они научатся помогать им во время образовательного процесса, получат необходимые навыки воспитания и максимально адаптируются к жизни в социальной среде. Таким образом, центр будет нести лечебно-диагностическую, организационно-методическую и образовательную функции. Для этих целей усилия объединят две крупнейшие республиканские медицинские организации — республиканская психиатрическая больница и психотерапевтический центр.

С марта работа Центра будет организована на площадках РКПЦ по адресу: Уфа, ул. Зорге, 73/3.

«Центр позволит организовать комплексную и всестороннюю помощь детям с аутизмом и их родителям. Они смогут получить психологическую и реабилитационную помощь, пройти необходимые обследования и процедуры в одном месте. Кроме того, локация размещения центра выбрана с учетом прилегающей медико-реабилитационной инфраструктуры. К примеру, рядом располагается детский санаторий „Дуслык“, где могли бы остановиться семьи из городов и районов республики, отдохнуть и получить дополнительную реабилитацию. Также неподалеку находится парк. Думаю, что и прогулки на свежем воздухе будут способствовать скорейшему достижению положительного результата», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения РБ Татьяна Саубанова.

Башкортостан — десятый регион ПФО, где будет открыт центр ментального здоровья для детей с РАС.

Автор:Дарья Субботина
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