В Нефтекамске открылся обновленный кадровый центр

Новый кадровый центр открылся в Нефтекамске. Он стал третьим в Башкирии, модернизированным в рамках национального проекта «Демография» под брендом «Работа России». На модернизацию центра в Нефтекамске было выделено 30,5 млн рублей, из которых 26,6 млн рублей – средства регионального бюджета. О том, каким получился обновленный центр, написала в своем телеграм-канале министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

«Главное, изменилась сама суть работы центра. На первом месте клиентоцентричность! И решение всех вопросов клиентов исходя из конкретных жизненных ситуаций. Этот же подход - к работодателям. Такими должны стать все центры занятости республики к концу 2024 года», - отметила Ленара Иванова.

Напомним, что кадровый центр в Нефтекамске стал третьим в Башкирии, модернизированным в рамках национального проекта «Демография» под брендом «Работа России». Первый подобный центр открылся в 2020 году в Стерлитамаке, затем обновленный центр появился в 2021 году в Уфе. На модернизацию центра занятости населения города Нефтекамска было выделено 30,5 млн рублей, из которых 26,6 млн рублей – это средства регионального бюджета. Он полностью переформатирован в соответствии с современными требованиями – оформлен в фирменном стиле, стал доступным для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, работники прошли обучение.

Ранее «Башинформ» сообщал о планах открытия обновленного центра занятости в Кумертау.