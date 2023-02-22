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Сегодня, 11:12

В Нефтекамске открылся обновленный кадровый центр

Архив ИА "Башинформ"
Фото:Архив ИА "Башинформ"

Новый кадровый центр открылся в Нефтекамске. Он стал третьим в Башкирии, модернизированным в рамках национального проекта «Демография» под брендом «Работа России». На модернизацию центра в Нефтекамске было выделено 30,5 млн рублей, из которых 26,6 млн рублей – средства регионального бюджета. О том, каким получился обновленный центр, написала в своем телеграм-канале министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

«Главное, изменилась сама суть работы центра. На первом месте клиентоцентричность! И решение всех вопросов клиентов исходя из конкретных жизненных ситуаций. Этот же подход - к работодателям. Такими должны стать все центры занятости республики к концу 2024 года», - отметила Ленара Иванова.

Напомним, что кадровый центр в Нефтекамске стал третьим в Башкирии, модернизированным в рамках национального проекта «Демография» под брендом «Работа России». Первый подобный центр открылся в 2020 году в Стерлитамаке, затем обновленный центр появился в 2021 году в Уфе. На модернизацию центра занятости населения города Нефтекамска было выделено 30,5 млн рублей, из которых 26,6 млн рублей – это средства регионального бюджета. Он полностью переформатирован в соответствии с современными требованиями – оформлен в фирменном стиле, стал доступным для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, работники прошли обучение.

Ранее «Башинформ» сообщал о планах открытия обновленного центра занятости в Кумертау.

Автор:Роман Якимчук
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