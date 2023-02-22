В Нефтекамске открылся кадровый центр «Работа России»

Нефтекамский кадровый центр стал третьим центром занятости населения в Башкортостане, модернизированным в рамках национального проекта «Демография» под брендом «Работа России». Объем финансирования проекта составляет 30,5 млн рублей, из которых 26,6 млн рублей – это средства регионального бюджета. В течение года Центр занятости населения города Нефтекамска был полностью переформатирован в современный кадровый центр: здесь внедрили фирменный стиль оформления, провели капитальный ремонт здания, после которого интерьер стал современным и доступным для всех категорий граждан, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, провели обучение сотрудников, открыли детский уголок для посетителей с детьми.

"Остается только порадоваться как за соискателей, так и за работодателей, ведь теперь здесь есть все необходимое для комфортного обслуживания посетителей, – прокомментировала радостное событие министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. – Но главное изменилась сама суть работы центра. На первом месте – клиентоцентричность и решение всех вопросов на месте. То есть теперь, обращаясь в службу занятости, гражданин и работодатель могут получить полный спектр услуг – как в сфере содействия занятости населения, так и всех остальных мер поддержки для решения конкретной «жизненной ситуации» или «бизнес-ситуации». Работаем с Минтрудом России над тем, чтобы в самом ближайшем будущем сделать такими же современными все центры занятости населения Башкортостана".

Отметим, что комплексная модернизация центров занятости населения Республики Башкортостан проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2020 флагманом реформирования службы занятости региона стал город Стерлитамак, второй модернизированный Кадровый центр открылся в 2021 году в Орджоникидзевском районе Уфы. Ознакомиться со всеми комплексами услуг, предоставляемыми современными кадровыми центрами региона, можно на Интерактивном портале службы занятости населения Республики Башкортостан.