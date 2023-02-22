В МВД по Башкирии произошли кадровые изменения

Новым начальником отдела МВД России по Краснокамскому району назначен подполковник полиции Рустем Мамалимов, он уже приступил к работе. Ранее в этой должности трудился Денис Баклушин — он ушел на заслуженный отдых. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По информации ведомства, Рустем Радикович родился в 1983 году в Нефтекамске. Окончил уфимский юридический институт МВД России и Башкирский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал с 2003 года - работал патрульно-постовым в звании младшего сержанта милиции, затем инспектором ДПС, оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями экономической направленности, заместителем начальника отдела — начальника полиции ОМВД России по Калтасинскому району.

С супругой воспитывает троих детей.