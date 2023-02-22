В Башкирии в ближайшие длинные выходные похолодает до -20 градусов

В ближайшие три дня жителей Башкирии ожидают температурные «качели». По данным Башгидрометцентра, в среду, 22 февраля, прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов.

В четверг, 23 февраля, ожидается снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -8, -13, днем -4, -9 градусов.

В пятницу, 24 февраля, прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -15, -20, днем -9, -14 градусов.