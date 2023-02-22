В Башкирии установили точную копию таллинского памятника воину-освободителю

Как сообщает газета «Баймакский вестник», в Баймаке памятник воину-освободителю установили во дворе городской школы № 5. Монумент является точной копией памятника, открывшегося 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре столицы Эстонской ССР — Таллине. Скульптором является Сергей Ёлкин. Он уроженец Белорецкого района, ныне проживает в Магнитогорске.

В мероприятии по случаю открытия архитектурного сооружения приняли участие заместитель руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев, депутат Госсобрания, председатель региональной общественной организации «Общество башкирских женщин» Гульнур Кульсарина и глава района Фанис Аминев.