В Башкирии туристы засняли редкое небесное явление

Жители Ишимбая, отправившиеся в поездку по Башкирии, засняли редкое небесное явление – солнечное гало. Как стало известно агентству «Башинформ» от представителей национального парка, необычное свечение заметили в селе Воскресенское, где сохранились развалины медеплавильного завода.

Солнечное гало – это явление, которое образуется зимой, когда лучи пробиваются через кристаллики льда, застывшие в воздухе. Оно может быть в форме светящихся столбов, как на фото, или круга. Такое оптическое явление считается предвестником смены погоды.