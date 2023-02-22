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Сегодня, 11:37

В Башкирии беременной на 36-й неделе провели операцию по удалению аппендикса

минздрав РБ
Фото:минздрав РБ

В Башкирии беременной на 36-й неделе провели операцию по удалению аппендикса. Жительница Нефтекамска обратилась в акушерское отделение городской больницы с жалобами на возникшие боли внизу живота. Пациентку осмотрела дежурный врач акушер-гинеколог. По результатам осмотра, УЗИ матки и плода, ряда лабораторно-диагностических исследований был поставлен диагноз — острый аппендицит.

Мультидисциплинарная бригада медиков приняла решение о хирургическом вмешательстве, была выполнена аппендэктомия (удаление отростка) и санация (очищение) брюшной полости.

Уже к утру следующего дня женщина переведена из реанимационного отделения в хирургическое. В послеоперационном периоде наблюдение беременной проводилось совместно хирургом и акушером-гинекологом.

Сейчас будущая мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо и их жизням ничего не угрожает, сообщили в минздраве Башкирии.

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