В Башкирии беременной на 36-й неделе провели операцию по удалению аппендикса. Жительница Нефтекамска обратилась в акушерское отделение городской больницы с жалобами на возникшие боли внизу живота. Пациентку осмотрела дежурный врач акушер-гинеколог. По результатам осмотра, УЗИ матки и плода, ряда лабораторно-диагностических исследований был поставлен диагноз — острый аппендицит.

Мультидисциплинарная бригада медиков приняла решение о хирургическом вмешательстве, была выполнена аппендэктомия (удаление отростка) и санация (очищение) брюшной полости.

Уже к утру следующего дня женщина переведена из реанимационного отделения в хирургическое. В послеоперационном периоде наблюдение беременной проводилось совместно хирургом и акушером-гинекологом.

Сейчас будущая мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо и их жизням ничего не угрожает, сообщили в минздраве Башкирии.