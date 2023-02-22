Учитель физкультуры из Башкирии принял участие в телешоу «Суперниндзя»

— Загир Рамилевич, на телешоу «Суперниндзя» вы выступили в образе башкирского батыра. Это такой рекламный ход?

— Можно сказать и так. Мне всегда нравилось пробовать что-то новое, а тут представилась возможность. Принять участие в проекте предложила супруга, от меня требовалось только отправить видеовизитку. Через некоторое время поступило приглашение на кастинг в Казань.

На отборах было очень много народу: человек 300-400. Нужно было продемонстрировать свою физическую подготовку, пройти не очень сложные испытания и рассказать о себе. Вот тут-то многие и провалились. Прежде всего это шоу, и организаторам нужна была какая-то история. Я решил выделиться своей национальностью, хорошо, что взял национальную шапку малахай, думаю, это сыграло немалую роль.

Целенаправленно начал подготовку к гонке где-то за два месяца до съемок. В первое время даже не знал, где и как тренироваться. Для начала записался на «Гонку героев», которая проходила у нас в Башкирии на новой специализированной площадке «Авангард» в парке «Патриот». Затем нашлись люди, которые уже участвовали в таких проектах, они согласились помочь мне с подготовкой.

Вообще, для меня это был интересный опыт, начиная от организации мероприятия, съемок до самих соревнований. Съемки проходили в Минеральных Водах, ночью, при очень сложных погодных условиях, шел дождь. Болеть за меня приехали мама, супруга и дочка.

Я не знал, какие нас ждут препятствия, поэтому каждый раз, переходя от этапа к этапу, испытывал бешеное волнение. Не было понимания: пройду я дальше или нет, эмоции просто переполняли. Если еще первые испытания для меня, как для легкоатлета, были преодолимыми, то дальше становилось сложнее и сложнее. Очень сильно переживал за «Бамбуковую рощу», но ошибка вышла при прохождении «Воздушной переправы». Мне нужно было в воздухе, передвигаясь на руках по кольцам, пересечь переправу и поймать светящееся кольцо. У меня это не получилось. Был шанс достать кольцо, но оказалось, что в прыжке я задел одной ногой воду, а это дисквалификация. Обидная осечка.

Изначально я не ставил себе цель победить, так как это не совсем мой вид спорта. Мной больше двигал интерес, поэтому максимально старался показать себя и Башкирию.

— Почему вас называют «Бегущим башкиром»? Вам это нравится?

— Во многих соревнованиях я выступаю в нашем национальном головном уборе - малахае, финиширую с башкирским флагом, так и прикрепилось прозвище «Бегущий башкир». Это действительно привлекает внимание. Мне нравится рассказывать про башкирский спорт, открывать наш народ, национальную культуру для других, вдохновлять молодежь на здоровый образ жизни, большие спортивные достижения. Именно с такими мыслями создавалась команда «Бегущий башкир», которую я сам и тренирую. Вместе мы выступаем на различных соревнованиях.