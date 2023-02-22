Учитель физкультуры из Башкирии принял участие в телешоу «Суперниндзя»

32-летний Загир Аминев работает в уфимской городской башкирской гимназии № 20. Год назад он оставил высокооплачиваемую работу нефтяника и устроился учителем физкультуры в школу.
— Загир Рамилевич, на телешоу «Суперниндзя» вы выступили в образе башкирского батыра. Это такой рекламный ход?
— Можно сказать и так. Мне всегда нравилось пробовать что-то новое, а тут представилась возможность. Принять участие в проекте предложила супруга, от меня требовалось только отправить видеовизитку. Через некоторое время поступило приглашение на кастинг в Казань.
На отборах было очень много народу: человек 300-400. Нужно было продемонстрировать свою физическую подготовку, пройти не очень сложные испытания и рассказать о себе. Вот тут-то многие и провалились. Прежде всего это шоу, и организаторам нужна была какая-то история. Я решил выделиться своей национальностью, хорошо, что взял национальную шапку малахай, думаю, это сыграло немалую роль.
Целенаправленно начал подготовку к гонке где-то за два месяца до съемок. В первое время даже не знал, где и как тренироваться. Для начала записался на «Гонку героев», которая проходила у нас в Башкирии на новой специализированной площадке «Авангард» в парке «Патриот». Затем нашлись люди, которые уже участвовали в таких проектах, они согласились помочь мне с подготовкой.
Вообще, для меня это был интересный опыт, начиная от организации мероприятия, съемок до самих соревнований. Съемки проходили в Минеральных Водах, ночью, при очень сложных погодных условиях, шел дождь. Болеть за меня приехали мама, супруга и дочка.
Я не знал, какие нас ждут препятствия, поэтому каждый раз, переходя от этапа к этапу, испытывал бешеное волнение. Не было понимания: пройду я дальше или нет, эмоции просто переполняли. Если еще первые испытания для меня, как для легкоатлета, были преодолимыми, то дальше становилось сложнее и сложнее. Очень сильно переживал за «Бамбуковую рощу», но ошибка вышла при прохождении «Воздушной переправы». Мне нужно было в воздухе, передвигаясь на руках по кольцам, пересечь переправу и поймать светящееся кольцо. У меня это не получилось. Был шанс достать кольцо, но оказалось, что в прыжке я задел одной ногой воду, а это дисквалификация. Обидная осечка.
Изначально я не ставил себе цель победить, так как это не совсем мой вид спорта. Мной больше двигал интерес, поэтому максимально старался показать себя и Башкирию.
— Почему вас называют «Бегущим башкиром»? Вам это нравится?
— Во многих соревнованиях я выступаю в нашем национальном головном уборе - малахае, финиширую с башкирским флагом, так и прикрепилось прозвище «Бегущий башкир». Это действительно привлекает внимание. Мне нравится рассказывать про башкирский спорт, открывать наш народ, национальную культуру для других, вдохновлять молодежь на здоровый образ жизни, большие спортивные достижения. Именно с такими мыслями создавалась команда «Бегущий башкир», которую я сам и тренирую. Вместе мы выступаем на различных соревнованиях.
— С чего началось ваше увлечение спортом?
— Все хорошее берет начало в семье. Так случилось и у меня. Я родился и вырос в деревне Ильчигулово Учалинского района. В классе 6-м начал бегать на лыжах, глядя на папу и дядю, которые были постоянными участниками районных соревнований. Кроме спорта, я еще учился играть на курае, посещал танцевальный и театральный кружки, проходил школу юного туриста и хорошо учиться не забывал. А как же иначе, ведь мама педагог, да еще и классный руководитель.
Возможно поэтому, еще со школьной скамьи мне нравится быть в гуще событий, участвовать или быть инициатором различных мероприятий. Жить полной жизнью. Так, помимо участия и побед в многочисленных спортивных состязаниях, в моей жизни появились проект «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца») и даже кино. Первый раз на экране я появился в массовке фильма «Первая республика» Булата Юсупова. Второй раз у меня была пусть и эпизодическая, но своя роль в фильме «Хайбулла» молодого режиссера Рустема Шайхутдинова.
Теперь к этому списку я могу добавить и участие в телевизионном шоу «Суперниндзя».
— Что для вас спорт?
— Для меня спорт — это сама жизнь. Заниматься спортом так же естественно, как есть, дышать. Сочетаю занятия бегом и лыжами: зимой - лыжи, летом - бег. Практически всю свою сознательную жизнь я бегал — в школе, в вузе, а теперь и на работе. Что еще может быть лучше, заниматься любимым делом, делиться опытом, вести за собой.
— Трудно далось решение оставить успешную карьеру нефтяника?
— Наверное, к этому все и шло. Конечно, перед тем как кардинально поменять профессию, советовался с супругой, с мамой, которая тоже учитель. Они меня поддержали. А мама и вовсе заявила, что всегда видела меня педагогом.
После вуза был такой период, когда полностью завязал со спортом. Решил, что пора начинать взрослую жизнь, строить карьеру. Нашел постоянную работу на Севере, по своей первой специальности нефтяника.
О жизни без спорта вспоминаю с унынием — это чувство вялости, отсутствие энергии, задора. День за днем жизнь просто протекала, это было невыносимо, ты чувствуешь себя на дне, словно вообще не живешь. Чтобы вы понимали, это было на Севере, на обычной базе нефтяников, где никаких условий для спорта.
Однажды попросил брата отправить мне лыжи по почте, потихоньку начал выходить на лыжах. Так я работал 2,5 года. При этом бегал на соревнованиях за свое предприятие, меня даже сделали спортивным организатором, но все равно спорта в моей жизни не хватало, хотелось большего. Поэтому решил вернуться в Уфу, устроился на работу опять же нефтяником. В плане спорта стало гораздо проще: есть условия для занятий, много состязаний. Но спустя 2,5 года понял, что хочу развиваться именно в спорте как наставник.
— Почему вы выбрали именно профессию учителя, ведь для такого активного молодого человека, как вы, много других способов зарабатывать на жизнь?
— Я ведь не с улицы пришел и сказал: хочу работать учителем физкультуры. Много лет занимался легкой атлетикой, лыжным спортом, бегал марафоны. И это был не просто любительский спорт, я защищал честь школы, вуза, а потом и республики, в том числе на международных стартах.
Потом, я дипломированный учитель физкультуры, получил диплом о втором высшем образовании. Опыт работы с детьми у меня тоже имелся - на предыдущем месте работы в свободное время тренировал подростков. Уже тогда почувствовал, как дети тянутся ко мне. Никогда не думал, что когда-то буду работать в школе. Скорее видел себя наставником. С таким мыслями я и пришел в гимназию № 20. Но после разговора с директором Булатом Зиннуровым понял, что человек действительно заинтересован, чтобы у школы были спортивные успехи. Его слова вдохновили меня, и я остался.
— Как вам работается с детьми?
— Дети хорошие, талантливые, но нужно работать. Я знаю, что многое могу дать им. К тому же гимназия для меня не чужая, сам учился там год. Пока веду уроки физкультуры у 4 и 5-7 классов.
Первое время я был, наверное, самым добрым учителем, но дети начали пользоваться этим. Пришлось пересмотреть методы работы, поработать над дисциплиной — в спорте без этого никак.
Есть определенные успехи: удалось собрать школьную команду на лыжные гонки, с которой успешно выступаем на соревнованиях, недавно заняли второе место по Советскому району Уфы. Сейчас готовимся к новым стартам.
— У вас есть человек, на которого вы равняетесь, которому хочется подражать?
- Считаю, что у каждого должен быть такой человек. В детстве таким для меня был папа. Во время учебы в гимназии-интернате имени Рами Гарипова примером для многих учеников стал легендарный учитель физкультуры Рауф Газизович Каримов. Кстати, тоже выпускник нашего интерната 1953 года. Мы — спортсмены - все хотели быть похожими на него. Это великий человек, полковник КГБ в отставке, когда-то был личным охранником Рауля Кастро, заслуженный учитель РСФСР и БАССР, мастер спорта СССР по боксу, судья международной категории по лыжным гонкам, кавалер ордена Салавата Юлаева.
Для нас он был не просто учителем, он дал нам костяк, каким должен быть мужчина, человек, спортсмен. Он занимался не только тренерством, но и воспитывал нас. Наверное, как мужчина, как учитель, я до сих пор равняюсь на него.